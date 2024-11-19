Участник СВО с позывным Пиллау рассказал RT , как попал в засаду противника в районе поселка Городище в ЛНР, и как ему удалось выжить, а затем передать важные данные о позициях ВСУ.

По словам собеседника, подразделения самоходной гаубичной батареи остались в чистом поле против бойцов ВСУ. Противник больше часа вел обстрел с помощью танков и артиллерии. Пиллау в процессе откинуло и засыпало землей, а позже вражеская техника развернулась и покинула зону. Украинские бойцы решили, что мужчина уже «двухсотый».

Когда обстановка стала более безопасной, российский боец спрятался в ближайшем доме и занял огневую позицию. Он усиленно молился, а затем неожиданно его нашли товарищи. Вместе с ними они шли по болотам несколько километров.

Такая вылазка прошла не напрасно: Пиллау и его сослуживцами удалось передать координаты бойцов ВСУ, которые планировали зайти в тыл российским войскам. Благодаря этому вкладу ВС РФ оперативно уничтожили девять танков и четыре «Града» противника. Это помогло избежать потерь и вновь оказаться на шаг впереди.

Ранее сообщалось, что российская разведка раскрыла подлый прием ВСУ под Курахово.