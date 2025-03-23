Российский боец подорвал блиндаж с пехотой ВСУ и попал на видео

В Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости» было опубликовано видео, предоставленное Министерством обороны Российской Федерации, на котором запечатлён момент, когда российский военнослужащий с позывным «Препод» уничтожает блиндаж Вооружённых сил Украины с помощью противотанковых мин.

На видео можно увидеть, как боец приближается к позиции противника и забрасывает внутрь снаряды. Затем он быстро отходит, и через несколько секунд происходит взрыв.

Как сообщается, военный подорвал два укрепления вблизи села Работино. Его вёл командир, который наблюдал за обстановкой с помощью беспилотника.

«Подготовил мину, собрался и пошел. Командир провел на „птичке“ прямо до точки. У меня задача была дойти и уничтожить», — рассказал Препод.

Ранее сообщалось о том, что Людмила Болилая, медицинская сестра в звании ефрейтора, проявила героизм, спасая жизнь раненого военнослужащего. Она закрыла его собой от осколков ракеты, выпущенной украинскими войсками.