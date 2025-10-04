Российский боец Рай 17 часов вел непрерывный бой с разведкой ВСУ и выжил

В Народном фронте рассказали в интервью РИА Новости о бойце с позывным "Рай", который является участником СВО из Калининградской области. В течение 17 часов он в одиночку противостоял разведгруппе ВСУ, состоящей из 12 человек.

Как стало известно из Народно-освободительного движения, осознавая опасность для группы, он приказал бойцам отступить, а сам остался, чтобы прикрыть их отход.

«Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным "Рай" оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой численностью в 12 человек. Бой продолжался 17 часов», — приводится в сообщении.

За это время боец устранил двух врагов, захватил их оружие и, измождённый, но живой, вернулся к своим товарищам.

Один против двенадцати: 17 часов под огнем. Этот подвиг превратился в легенду среди бойцов Балтийского батальона.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором российские военные извлекают пулю из головы сослуживца плоскогубцами.