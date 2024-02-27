Армия России активно наступает на линии боевого соприкосновения в районе многострадального населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего полка 1430 Вооруженных сил РФ.

Как признался собеседник журналистов, моральный дух российских бойцов очень высок. А поддержка артиллерией заставляет врага приходить в ужас.

«Артиллерия наша – постоянно в работе. Все парни – смелые, пытаются поднять друг другу моральный дух. Никто назад не идет. Все рвутся на передовую, даже те, кто сидят на местах в тылу, рвутся в перед», — отметил он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.