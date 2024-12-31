Хейден Уильям Дэвис из британского Саутгемптона отправился наемником на Украину, но едва не погиб под обстрелами. Как сообщил канал «Соловьев Live», жизнь иностранцу спас российский военный.

Как отмечается в канале, Дэвис «бешеный пес». При британской армии служил операторором ПТУра. Его выгнали со службы за курение запрещенных веществ. От отчаяния попросился наемников в ВСУ и его неожиданно взяли. Как рассказал сам британец, в украинскую армию принимают всех без разбора.

За недолго время пребывания в рядах ВСУ британец стал свидителем зверств украинских националистов. По словам Дэвиса, военные расправлялись с мирными жителями, в том числе детьми и женщинами. Сам он также едва не попал под огонь, причем своих же.

«Я услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрее, сюда!" Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», — рассказал он.

Иностранец был шокирован ситуацией и сразу сдался, показав, что не опасен. Его забрали в плен, где он раскрыл правду о службе наемников в рядах ВСУ. Он также призвал соотечественников и военных западных стран оставаться дома. Не всем может так повезти встретить «доброго русского, как Дэвиса.

Напомним, недавно младший лейтенант Павел Салий рассказал РИА Новости, что наемники на Украине зарабатывают в семь раз больше мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что в районе Дзержинска в плен сдались семь украинских военных из бригады охраны Генштаба.