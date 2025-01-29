Российский боец спас от гибели целую роту сослуживцев

Боец Денис Черкасов действовал в эвакуационной группе при выполнении боевого задания. Его назначили оказывать медпомощь раненым, которых нужно было забирать с передовых позиций в ближайшие безопасные зоны и медучреждения.

Работа сложная: постоянно Черкасов и его сослуживцы находились под артиллерийскими обстрелами и FPV-дронами противника. Несмотря на это ефрейтор исправно выполнял свой долг, оказывал неотложную и первую помощь пострадавшим. Благодаря его собранности и действиям спасти удалось свыше 70 военнослужащих. Эти заслуги высоко оценили на службе.

Ранее сообщалось, что российский боец спас раненого командира под минометным обстрелом ВСУ.