Российский бренд одежды отдал коллекцию несуществующему блогеру-инвалиду за фейковую фотосессию

К представителям бренда накануне обратилась девушка с трагической историей: якобы она потеряла ногу в ДТП, преодолела инвалидность и теперь помогает другим, превратив свою жизнь в арт-проект. Создатели одежды согласились на бартерное сотрудничество и отправили ей свои вещи.

Взамен компания получила профессиональные фотографии с продукцией, которые разместила у себя в социальных сетях. Однако почти сразу же подписчики начали замечать нестыковки: детали биографии блогера казались сомнительными, а сами изображения выглядели подозрительно «идеальными».

Вскоре выяснилось, что весь аккаунт — фейк. Не существовало ни девушки, ни ее истории. Образ, биография и все фотографии были полностью сгенерированы нейросетью.

После волны критики бренд удалил все публикации, связанные с этим сотрудничеством, и выпустил официальные извинения. В компании признали, что допустили ошибку, не проверив контрагента должным образом, и заявили, что не считают правильным замалчивать подобные ситуации. Сам ИИ-аккаунт вскоре был удален.

Этот случай — часть новой тревожной тенденции. В социальных сетях появляется все больше аккаунтов, которые эксплуатируют тему «особенностей» — протезов, ожогов, витилиго или инвалидности. За ними часто скрывается не реальный человек, а искусственно созданный образ с драматизированной биографией, призванный вызывать эмоции и доверие для последующих манипуляций, включая коммерческие.

