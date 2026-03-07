Российский чиновник тайно забрал дочь погибшего бойца СВО в обход ее родных

В Новгородской области разгорается скандал, в центре которого оказалась двухлетняя девочка, потерявшая обоих родителей. Отец малышки погиб в зоне специальной военной операции в 2024-м, а мать умерла в начале этого года. Казалось бы, судьба сироты должна была решиться в пользу близких родственников, но вмешались чиновники: один из них зачем-то оформил опеку на себя. Об этом сообщает MK.RU , а также подтверждает СК по региону.

После смерти матери девочку определили в детский дом. Прабабушка, узнав об этом, твердо решила забрать правнучку в семью и начала оформлять опеку через местный отдел. Однако с самого начала процесс пошел наперекосяк. Сотрудники опеки, по словам женщины, сразу дали понять, что у них есть свои виды на ребенка — девочку якобы присмотрел для себя некий новгородский чиновник.

Родственницу пытались уговорить оставить малышку в казенном учреждении, но та стояла на своем. Тогда началась бюрократическая карусель. Прабабушке то говорили, что нужно проверить жилье родителей девочки, то вдруг выяснялось, что инспектировать будут только квартиру опекуна. Документы отправляли на доработку, сроки сдвигались, а женщина продолжала ждать и надеяться.

Наконец, после долгих мытарств и исправления всех ошибок, прабабушке объявили: можно забирать правнучку. Счастливая женщина отправилась в детский дом, но там ее ждал холодный душ. Выяснилось, что девочку уже передали под опеку — тому самому чиновнику из Новгорода, о котором говорили сотрудники опеки.

Родственница уверена: всю эту историю с проверками и затягиванием специально подстроили, чтобы не дать ей оформить документы вовремя. Сейчас семья борется за возвращение малышки. В ситуацию уже вмешался Следственный комитет по Новгородской области — ведомство инициировало проверку по факту возможных нарушений прав ребенка. История, в которой переплелись горе, героизм отца и чиновничьи интриги, только начинается.

