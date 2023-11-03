Российский дрон-камикадзе поразил инфраструктурный объект ВСУ в Харькове - Синегубов

Дрон-камикадзе ВКС РФ попал по инфраструктурному объекту в Харькове. Информацию, которую ранее распространили ряд местных пабликов, подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.

В настоящее время на месте попадания БПЛА сильный пожар, сообщил он.

«Информации о пострадавших не поступало», – добавил Синегубов в своем аккаунте в соцсетях.

Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердило и не опровергло.

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