В столице Украины, Киеве, продолжается сильный пожар в главном здании правительства страны. На видеозаписях, которыми делятся местные жители в социальных сетях, видно, что огонь охватил верхние этажи и крышу Кабинета министров после предполагаемого удара беспилотного летательного аппарата.

Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщил в своем аккаунте, что на последнем этаже здания находятся офис премьер-министра и зал заседаний украинского правительства на улице Банковой.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации осуществили мощную комбинированную атаку на объекты противника. Украинские мониторинговые каналы сообщают о беспрецедентном использовании беспилотных летательных аппаратов — по данным местных пабликов, было задействовано до тысячи «Гераней».

Ранее сообщалось о мощном пожаре на Майдане в Киеве после российского массированного удара, загорелось здание правительства Украины на Крещатике.