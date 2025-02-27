Российский экс-филиал Sony Pictures решил отсудить у киносетей почти 1 млрд руб.

Компания «Контент-клуб», ранее известная как «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» и являвшаяся российским филиалом голливудской студии Sony Pictures до 2022 года, предъявила около 20 исковых заявлений российским киносетям на общую сумму почти в 1 млрд руб. Данная информация была получена из базы данных арбитражных дел, передает РБК.

В списке ответчиков присутствуют крупнейшие российские киносети. Иски от «Контент-клуба» датируются 10 и 17 февраля. Большинство исков находятся на стадии регистрации, а некоторые были приостановлены из-за ошибок в оформлении.

Наиболее крупный иск на сумму 436,4 млн руб. направлен структуре объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», лидеру российского рынка. С сети «Каро» бывший офис Sony Pictures требует 71,6 млн руб. Сумма требований к «Киномакс» составляет 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб.

Иски на меньшие суммы также поданы к компаниям Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к ряду торгово-развлекательных центров с кинотеатрами, включая «Рига-Молл» в Красногорске. По оценкам издания, общая сумма требований по всем искам превышает 980 млн руб.

Претензии бывшего представительства Sony Pictures связаны с неоплаченными показами фильмов американской студии, которые имели место до ее ухода из России. Документы в арбитражном архиве подтверждают, что иски «Контент-клуба» касаются договоров с Sony Pictures.

В исках к «Синема парку» и «Мираж Синема» указано, что требования касаются взыскания долга и процентов по договору, заключенному в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что треть зарубежных кинокартин сохранилась на российском ТВ.