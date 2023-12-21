Российский флот напугал Австралию и ее союзников

Доцент австралийского университета Алексей Муравьев рассказал в статье The Conversation, как российский флот вызвал напряжение у Австралии и ее союзников. Об этом сообщает РИА Новости .

В 2022 и 2023 году Россия ввела в строй восемь новых боевых кораблей и вспомогательных судов, включая четыре атомные и обычные подводные лодки. В декабре этого года во флот включили еще две атомные подлодки. При этом Россия не только существенно расширила свой флот, но и активно занимается укреплением отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Таким образом страны Юго-Восточной Азии и Индийского океана видят, что в случае столкновения в этом регионе у России будет гораздо большее количество средств, чем у заинтересованной в этих краях Австралии. Муравьев написал, что в случае конфликта в этом регионе Россия может бросить серьезный вызов Австралии и ее союзникам.