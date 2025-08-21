Российский фрегат «Адмирал Амелько» прогнал сон у стратегов из США

Новейший российский военный фрегат «Адмирал Амелько», недавно вошедший в строй и заступивший на боевое дежурство, усилит морское присутствие РФ в Тихоокеанском регионе, считает американский эксперт по национальной безопасности Брендон Вайхерт. Он высказал это мнение в статье для издания National Interest.

Напомним, на минувшей неделе на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350, получивший имя «Адмирал Амелько». Завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

В статье для National Interest эксперт объясняет, почему новейший фрегат российского ВМФ тревожит американских стратегов. По его мнению, корабль выделяется «превосходным дизайном и вооружением», что усиливает морскую оборону страны и демонстрирует приверженность России к инновациям в военно-морском деле в условиях многополярного мира.

«Спущенный на воду 14 августа на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге "Адмирал Амелько" готов присоединиться к Тихоокеанскому флоту в 2027 или 2028 году и укрепить морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе», — пишет Вайхерт.

Ранее Трамп заявил, что отправленные им из-за Медведева подлодки прибыли «куда надо».