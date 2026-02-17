Российский город готовится к образовательному буму: там массово возведут школы

В Новосибирской области наступил год большого школьного строительства. Региональные власти запланировали ввести в эксплуатацию сразу семь новых учебных заведений. Такой размах, по данным министерства строительства региона, позволит существенно разгрузить существующие школы и сократить число учащихся во вторую смену. Об этом пишет «Om1 Новосибирск» .

Шесть из семи объектов появятся непосредственно в Новосибирске. Их возведут в рамках концессионных соглашений — механизма, позволяющего привлекать частные инвестиции в социальную сферу. Седьмая школа откроет свои двери в Татарском районе области, рассчитанная на 550 учеников.

«Благодаря реализации данных проектов, в столице региона будет создано 5 775 новых школьных мест», - подчеркнули масштаб предстоящей работы в министерстве строительства региона.

Однако власти думают не только о количестве парт, но и о безопасности пути к ним. Ранее сообщалось, что в 2026 году особое внимание уделят маршрутам следования детей в школы. Городские власти намерены направить около 50 миллионов рублей на обустройство наружного освещения по дорогам к образовательным организациям. Чтобы путь за знаниями был не только интересным, но и хорошо освещенным.

