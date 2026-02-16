В школах Подмосковья появилась возможность онлайн заказать справку об обучении

В подмосковных школах теперь можно в онлайн-формате заказать справку об обучении. О новой услуге рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, заказать справку можно в личном кабинете в электронном дневнике «Моя школа». Услуга доступна в разделе «Профиль», далее — «Справки об обучении».

Электронная справка будет сформирована в режиме реального времени. Документ будет подписан электронной цифровой подписью. В день можно заказать максимум пять справок на ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги первой половины учебного года.