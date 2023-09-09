Российский гроссмейстер Сергей Карякин проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

«Я проживаю в Московской области более десяти лет. Вижу, как она меняется в лучшую сторону. Строятся новые дороги, школы, больницы, в том числе и шахматы развиваются, поэтому мне хочется сегодня проголосовать и сделать свой выбор», — сказал шахматист.