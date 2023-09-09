Российский гроссмейстер Сергей Карякин проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Гроссмейстер Сергей Карякин проголосовал на выборах губернатора Московской области.
Свой гражданский долг известный шахматист исполнил на избирательном участке, организованном в культурно-досуговом центре поселка Назарьево Одинцовкого городского округа.
«Я проживаю в Московской области более десяти лет. Вижу, как она меняется в лучшую сторону. Строятся новые дороги, школы, больницы, в том числе и шахматы развиваются, поэтому мне хочется сегодня проголосовать и сделать свой выбор», — сказал шахматист.
В Назарьевском культурно-досуговом центре работает шахматный клуб. После голосования Сергей Карякин оставил автограф на игровой доске и пообещал юным шахматистам посетить их занятия.
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Ранее глава Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Московской области на 15:00 второго дня голосования составила 33,31 процента.