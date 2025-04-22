Российский космонавт-рекордсмен пострадал в ДТП

Летчик-космонавт Александр Полещук столкнулся на своем Mercedes с такси, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет MK.Ru, ссылаясь на комментарий самого героя России.

ДТП случилось 22 апреля на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта в центре Москвы. По предварительным данным, космонавт столкнулся с машиной такси.

По данным МК, Полещук пострадал. С открытой раной голени его доставили в Городскую клиническую больницу № 29 им. Н. Э. Баумана. Сам летчик в беседе с журналистами подтвердил факт аварии и свою травму. Он подчеркнул, что чувствует себя нормально. Повреждения оказались чисто «кожными порезами».

Напомним, Александр Полещук входил в самую длительную экспедицию на станцию «Мир», она длилась почти 180 дней. За этот срок он совершил два выхода в открытый космос. Его достижения и преданность делу оценили на высшем уровне, присудив награды. В том числе Полещук удостоился звания Героя России.

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