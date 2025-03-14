Российский МИД отменил свою рекомендацию туристам воздерживаться от посещения Абхазии

Министерство иностранных дел России сочло, что ситуация в Абхазии стабилизировалась, и поэтому предыдущий призыв воздерживаться от поездок в эту республику становится недействительным. Об этом сообщил ТАСС.

Работники министерства отметили, что ситуация на абхазской территории стабилизировалась. По этой причине отменяются все до этого сделанные рекомендации, что стоит воздерживаться от поездок в Абхазию.

«Россияне могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах», — указало внешнеполитическое ведомство.

В МИД подчеркнули, что граждан РФ ждут на отдых в Абхазии, так как близится к открытию новый курортный сезон. Россия и Абхазия совместными усилиями стараются сделать пребывание туристов в республике как можно более комфортным. В частности, ведется реконструкция аэропорта в Сухуми, таможенные и пограничные пункты стараются расширить, наращивается качественный потенциал местных лечебных учреждений.

Ранее в Абхазии был избран новый президент Бадра Гунба. Он тут же высказался, что считает одной из своих самых приоритетных задач укрепление отношений с Российской Федерацией. По его оценке, в последние годы наблюдалось ослабление взаимодействия между странами, что требует немедленных корректирующих мер.