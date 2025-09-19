Российский моряк спасся после столкновения с траулером Tafra 3

Российский моряк остался в живых после крушения рыболовецкого судна, которое было протаранено крупным рефрижератором. Информацию об этом инциденте распространило издание The Maritime Executive (ME).

«Инцидент произошел, когда 105-метровое плавучее рыбозаводное судно Right Whale под флагом Гамбии столкнулось с морозильным траулером Tafra 3 под флагом Мавритании. Инцидент произошел в условиях спокойного моря и ясной погоды», — говорится в статье ME.

Согласно данным издания, из экипажа Tafra 3, состоявшего из 26 человек, удалось спасти 21 члена команды, в том числе троих граждан Испании (двух капитанов и одного механика), а также по крайней мере одного россиянина. Пять мавританских моряков погибли в результате столкновения судов.

