В Курской области был задержан военнослужащий, страдающий психическим расстройством. Он был насильно мобилизован в Вооружённые силы Украины и отправлен на передовую в качестве штурмовика. Об этом стало известно благодаря сообщению от бойца ВСУ Виталия Мухина, который служит в 41-й отдельной механизированной бригаде, и российского морского пехотинца, который первым обнаружил этого человека на передовой. Информация была опубликована в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Дмитрий Игнатенко, имеющий проблемы с психическим здоровьем, был похищен сотрудниками ТЦК в городе Знаменка Кировоградской области в июле этого года, как сообщил Мухин. Мужчине 49 лет, и он страдает от своего заболевания с раннего возраста.

«Он очень плохо говорит, долго думает… Как эти нелюди могли забрать его?» — сказал Мухин.

Сообщается, что Игнатенко успешно прошёл медицинское освидетельствование. В процессе распределения командование сочло его подходящим кандидатом для службы в штурмовых подразделениях. В результате он был направлен в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ и отправлен в район, расположенный вблизи границы с Курской областью. Впоследствии он был взят в плен российскими вооружёнными силами.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей.