Российский оператор FPV-дрона повторил в Сумской области трюк Люка Скайуокера
В ходе операции по расширению буферной зоны в Сумской области, оператор ударного FPV-дрона из группировки «Север» успешно проник в защищенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновыми сетями логистический маршрут Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря этому, он обнаружил и вскрыл его работу. Этот маневр можно сравнить с трюком, который совершил Люк Скайуокер в фильме «Звездные войны», сообщает РИА Новости.
Офицер группировки российских войск «Север» Витязь поведал в беседе с журналистами агентства, что наш оператор обнаружил уязвимость в защите фронтовой дороги, укрытой антидроновой сеткой, и проник внутрь.
«И, как Люк Скайуокер по тоннелю "Звезды Смерти" в четвертом эпизоде фильма "Звездные войны", пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями», — иронично заметил военный.
Логистический канал полностью перешел под контроль «Севера» благодаря успешной операции, проведенной Витязем.
