Российский оператор FPV-дрона повторил в Сумской области трюк Люка Скайуокера

В ходе операции по расширению буферной зоны в Сумской области, оператор ударного FPV-дрона из группировки «Север» успешно проник в защищенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антидроновыми сетями логистический маршрут Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря этому, он обнаружил и вскрыл его работу. Этот маневр можно сравнить с трюком, который совершил Люк Скайуокер в фильме «Звездные войны», сообщает РИА Новости.