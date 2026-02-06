Российский пенсионер выплатит 18,5 млн рублей за вылов краснокнижной рыбы

В Нижневартовском районном суде вынесен обвинительный приговор по делу о масштабном браконьерстве. Как сообщает ugra-news.ru , пенсионер из Нижневартовска признан виновным в незаконной добыче водных биоресурсов, в том числе видов, занесенных в Красную книгу РФ. Финансовые последствия для мужчины оказались катастрофическими.

Судебное заседание состоялось 4 февраля 2026 года. Как установило следствие, подсудимый занимался незаконным ловом на реке Оби в районе 1678 километра, на территории Нижневартовского района. Для этого он использовал сеть, сплетенную из лески. Во время задержания в его моторной лодке были обнаружены и изъяты значительные уловы: восемь особей пеляди, одна особь судака, 30 стерлядей и 38 сибирских осетров. Последние два вида относятся к особо ценным водным биоресурсам, а осетр, помимо этого, занесен в Красную книгу России.

Основываясь на таксах, утвержденных Правительством РФ, эксперты рассчитали размер причиненного ущерба. Он составил 18 439 849 рублей, причем львиная доля этой суммы — 18 291 984 рубля — приходится именно на добычу осетровых видов.

В ходе судебного процесса пенсионер полностью признал вину, раскаялся в содеянном и не оспаривал гражданский иск о возмещении ущерба. Учитывая эти обстоятельства, а также его пожилой возраст, положительные характеристики и отсутствие судимостей, суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы. Окончательная мера пресечения по совокупности преступлений составила 250 часов обязательных работ.

При этом материальные претензии были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать с осужденного в пользу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства полную сумму ущерба — 18 439 849 рублей. Кроме того, в собственность государства конфискованы все орудия преступления: моторная лодка, лодочный мотор и сама рыболовная сеть, использовавшиеся для незаконного промысла.

