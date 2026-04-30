Российский поселок остался без врачей: жители обратились в прокуратуру

Поселок Зеленый Луг в Новокузнецком округе Кузбасса оказался в настоящей медицинской блокаде. С декабря 2025 года местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) закрылся, а прием пациентов прекратился. Жителям пришлось ездить за помощью за 15-30 километров — в Кузедеевскую амбулаторию или больницы Новокузнецка. Но один сельчанин не стерпел и написал заявление в прокуратуру. И ведомство восстановило справедливость, сообщает VSE42.Ru .

В прокуратуру Кемеровской области пришло обращение от жителя поселка Зеленый Луг. Мужчина рассказал: с декабря 2025 года ФАП в поселке не работает. Фельдшера нет, график приема отсутствует. Люди остались без элементарной медицинской помощи.

Прокуроры выехали на место. И убедились: мужчина не преувеличивает. Медпункт действительно закрыт, приема нет, табличка с графиком работы отсутствует. 120 жителей поселка оказались брошены на произвол судьбы.

Надзорное ведомство внесло представление и. о. главврача больницы, в ведении которой находится ФАП. Прокуроры потребовали немедленно восстановить работу медпункта и обеспечить жителей доступной и своевременной помощью.

Благодаря вмешательству прокуратуры ФАП в поселке Зеленый Луг возобновил работу. 120 человек наконец-то получили возможность лечиться по месту жительства, а не тратить полдня на дорогу в соседний населенный пункт.

Виновного в закрытии медпункта сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщает управление Генпрокуратуры России по СФО, нарушитель понес наказание. Но главное, что теперь жители поселка могут не бояться за свое здоровье. Фельдшер снова принимает пациентов, а прокурорское представление стало уроком для всех, кто забывает о своих прямых обязанностях.

