Представитель России в Риме дал интервью итальянскому телеканалу, в котором указал на причастность Запада к гражданской войне на Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам посла Алексея Парамонова, гражданская война началась еще осенью 2013 года, но ее «жаркий» период пришелся на февраль 2014 года, когда появился «евромайдан» и произошел госпереворот. Посол напомнил, что массовые беспорядки в украинской столице в тот период прикрывались борьбой за европейские ценности, что указывает на роль Запада в раздувании проблемы. Парамонов подчеркнул, что тогда Америка и Британия поддержали борьбу с правительством.

Представитель России также отметил, что США всегда рассматривали Украины в качестве средства для стратегического поражения противника. Парамонов уверен, что западные кураторы уже давно пытаются вбить клин между Россией и Украиной, постепенно разрушая общие экономические, исторические и духовные связи государств. Посол подчеркнул, что привычка Запада называть конфликт России и Украины двусторонним является лицемерной, ведь на самом деле это следствие агрессивной политики сторонних стран.