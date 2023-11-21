Российский посол в Риме указал на причастность Запада к «евромайдану»
Фото: [©Андрей Стенин/РИА Новости]
Представитель России в Риме дал интервью итальянскому телеканалу, в котором указал на причастность Запада к гражданской войне на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам посла Алексея Парамонова, гражданская война началась еще осенью 2013 года, но ее «жаркий» период пришелся на февраль 2014 года, когда появился «евромайдан» и произошел госпереворот. Посол напомнил, что массовые беспорядки в украинской столице в тот период прикрывались борьбой за европейские ценности, что указывает на роль Запада в раздувании проблемы. Парамонов подчеркнул, что тогда Америка и Британия поддержали борьбу с правительством.
Представитель России также отметил, что США всегда рассматривали Украины в качестве средства для стратегического поражения противника. Парамонов уверен, что западные кураторы уже давно пытаются вбить клин между Россией и Украиной, постепенно разрушая общие экономические, исторические и духовные связи государств. Посол подчеркнул, что привычка Запада называть конфликт России и Украины двусторонним является лицемерной, ведь на самом деле это следствие агрессивной политики сторонних стран.