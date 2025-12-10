Российский посол в Таиланде назвал ключевую ошибку туристов, приводящую к крупным расходам

По данным на 1 ноября 2025 года Таиланд посетили 1,63 млн россиян, и страна остается среди наиболее популярных направлений для отдыха. На этом фоне российское посольство вновь зафиксировало распространенную проблему — отказ туристов от оформления медицинской страховки перед поездкой, пишет KP.RU.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил, что отсутствие полиса становится серьезным риском для путешественников. По его словам, случаи заболеваний, отравлений или участия в ДТП продолжают происходить, а лечение для иностранцев обходится в значительные суммы. Кроме того, при тяжелых ситуациях дорогостоящей может оказаться репатриация.

Дипломат подчеркнул, что оформление страховки перед выездом за границу должно быть обязательной мерой, которая защищает туристов от непредвиденных финансовых и медицинских проблем.

