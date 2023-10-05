22 сентября в день приезда Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, которого представили ветераном Второй мировой войны, сражавшимся против России за украинскую независимость, и выставили героем. Оказалось, что гость на самом деле является членом дивизии войск СС «Галичина», прославившейся зверствами против евреев, поляков, белорусов и словаков.

Владимир Путин отметил, что для Запада сейчас нет плохих средств в борьбе с Россией, но выставление нациста героем – уже перебор. Как подчеркнул президент, он может понять стремление победить Россию в открытом противостоянии, используя стратегию, но не понимает, как можно использовать для этого подобные методы. Президент назвал представление члена СС «Галичина» героем в высшей степени отвратительным поступком.