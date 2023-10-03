Драпали, как под Полтавой: российский пулемет до смерти напугал шведских наемников в зоне СВО

О произошедшем случае в ходе позиционных боев с противником журналистам рассказал командир роты 5 мотострелковой бригады ВС РФ Иван с позывным «Хакер».

В ходе беседы с URA.RU российский военнослужащий поведал, как он попал в окружение шведских наемников со своей штурмовой группой. Как только российские бойцы достали пулемет и красноречиво показали, что к ним ходить нельзя, шведы тут же пустились в рассыпную.

«В ходе одного из боев попали со своей штурмовой группой в окружение шведских наемников. [Шведы] попытались надавить, но после того как мы пулеметом рассказали, что к нам ходить нельзя — они к нам больше к нам не совались», — рассказал боец.

Иван «Хакер» добавил, что он со своей группой семь суток с успехом держали круговую оборону в условиях, когда силы врага значительно превосходили российских штурмовиков по численности.

Ранее стало известно, что ВСУ теснят россиян и наступают у Клещеевки и Андреевки под Артемовском.