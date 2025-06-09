Российский разведдрон СКАТ сравнили с автоматом Калашникова

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) применяется разведывательный беспилотный летательный аппарат «СКАТ 350М», разработанный в России. Он отличается удобством использования, о чем сообщает издание «Боевая газета».

Представители СМИ провели параллель между беспилотным летательным аппаратом и автоматом Калашникова. По информации от самого концерна «Калашников», операторы дрона отмечают его высокую надежность и прочность.

«Военные ценят СКАТ 350М за то, что он надежен и прост в эксплуатации, как автомат Калашникова, и при этом имеет много необходимого им функционала: зоркое воздушное наблюдение, тщательный поиск целей, гарантированное обнаружение врага», — говорится в публикации.

В тексте статьи было особо отмечено, что указанные российские беспилотные устройства применяются для разведки, поиска различных объектов и наведения оружия.

Ранее стало известно, что дальность полета российских FPV-дронов увеличат до 50 километров.