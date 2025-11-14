Российский рэпер и участник Versus Battle получил восемь лет колонии за нарколабораторию в квартире

В Москве вынесли приговор рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Вартиков), участвующему в рэп-баттлах на площадке Versus Battle, организовавшему нарколабораторию в собственной квартире, сообщило РИА Новости. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима.

Преступную деятельность Вартикова пресекли в марте, когда правоохранительные органы обнаружили в квартире исполнителя полноценную плантацию из 25 кустов марихуаны. При обыске также изъяли около 10 кг готового к сбыту наркотического вещества.

Поводом для проведения оперативных мероприятий послужили многочисленные сигналы о постоянном посещении квартиры наркозависимыми лицами. Наблюдение показало, что посетители регулярно выходили из жилища музыканта с пакетами марихуаны.

Во время судебного процесса рэпер пытался оправдать свои действия медицинскими проблемами. Он заявил, что выращивал растения для борьбы с бессонницей, ссылаясь на обращение к врачам осенью 2024 года с жалобами на нарушение сна.

Однако суд не счел эти доводы убедительными. Изначально государственный обвинитель запрашивал для музыканта 11 лет лишения свободы.

