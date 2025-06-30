Российский школьник пожалел об исполнении украинских песен в парке Победы

Житель Тольятти, исполнивший на выпускном в парке Победы песни «Батька наш Бандера» и гимн Украины, принес публичные извинения.

В видеообращении молодой человек объяснил свой поступок желанием развлечь друзей, но признал его ошибкой. Ролик с извинением, размещенный в телеграм-каналах, продлился 18 секунд.

«После своего выпускного в парке Победы решил для развлечения своих друзей и привлечения внимания решил спеть две песни, о чем очень сильно сожалею и прошу прощения у всех тех, кого мог обидеть», — сказал он в видео.

СК тем временем возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) в отношении группы лиц, причастных к инциденту. Это не меньше семи молодых людей.