Российский штурмовик с позывным Буслай продемонстрировал исключительную боевую эффективность в районе Малой Токмачки, в одиночку вступив в противостояние с группой из пяти военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал военкор RT Влад Андрица.

Кадры с беспилотника зафиксировали, как боец 42-й гвардейской дивизии не только выжил после попытки противника поразить его гранатой, но и уничтожил троих нападавших, тогда как двое оставшихся обратились в бегство. Дезорганизованных беглецов впоследствии атаковали с воздуха операторы БПЛА, завершив разгром группы.

Этот эпизод тактического превосходства совпал с успешным продвижением российских подразделений в данном направлении. По данным военкора Влада Андрицы, более половины территории Малой Токмачки в настоящее время находится под контролем российских сил, а наступление продолжается.

Ранее сообщалось, что российские военные раскрыли секретную переправу ВСУ.