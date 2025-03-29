Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации с легкостью и в течение всего 60 минут освободили населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике от украинских военных. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил снайпер с позывным коваль из 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Коваль сообщил, что в этом месте есть улица, на которой расположены частные дома.

«Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — поведал российский военный.

Коваль сообщил, что в процессе зачистки у российских штурмовиков не было никаких проблем.

Ранее сообщалось, как российский военнослужащий с позывным «Препод» уничтожает блиндаж Вооруженных сил Украины с помощью противотанковых мин. На видео можно увидеть, как боец приближается к позиции противника и забрасывает внутрь снаряды. Затем он быстро отходит, и через несколько секунд происходит взрыв. Военный подорвал два укрепления вблизи села Работино. Его вёл командир, который наблюдал за обстановкой с помощью беспилотника.