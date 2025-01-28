Российский союз туриндустрии сообщил о конфискации мясных продуктов из Евросоюза

У туристов, которые въезжают в Россию, стали изымать всю мясную продукцию, выпущенную в Евросоюзе. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии, слова его представителей привело РИА Новости.

По данным организации, Россельхознадзор еще 20 января ввел запрет на ввоз в РФ европейских мясопродуктов, в том числе и для личного пользования. Основанием для этого стала вспышка ящура в ФРГ. Туристов не штрафуют, если у них обнаруживают такую продукцию. У них только изымают данные виды товаров.

«Если провезенные в багаже продукты конфискуют, то отправят на уничтожение, оформив соответствующий протокол, а туриста отпустят — штрафы в этой ситуации не применяются», — указали в РСТ.

Если продукты обнаруживают во время пересадки за пределами России, во время регистрации на рейс, то вместо изъятия людям предлагают съесть их, либо выкинуть. Процедура изъятия довольно длительная, и пассажиры могут опоздать на свой рейс. По этой причине на таможне к ним относятся довольно снисходительно. В связи с этим всем тем, кто отправляется в Европу, посоветовали повнимательнее изучить таможенные правила.

Ранее российский турист рассказал о правилах посещения буддистского храма в Калмыкии. Экскурсантам перед входом на объект необходимо пройти вокруг него и выполнить некий ритуал. После этого стоит разуться. Одежда посетителей обязана хотя бы наполовину закрывать руки и ноги. «Золотая обитель Будды Шакьямуни» находится в Элисте и является жемчужиной этого города.