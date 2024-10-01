Российский Су-35 перепугал пилота американского F-16 в небе над Аляской

Российский истребитель Су-35С встал на защиту нашего ракетоносца Ту-95МС, который в районе Аляски совершал плановый полет. О произошедшем инциденте сообщил ТАСС.

Сообщается, что рядом с российским ракетоносцем оказался отправленный на перехват американский истребитель F-16. Такое положение дел не устроило сопровождающий Су-35С, пилот которого произвел впечатляющий маневр, который привел в ужас его американского коллегу.

Видео происшествия появилось в соцсетях. На кадрах русский пилот пролетел буквально в считаных сантиметрах от левого борта американского истребителя. А после этого Су-35С еще, словно глумясь перед американцем, застыл прямо перед ним.

Представители ВВС США сразу же пожаловались на действия российского летчика. Генерал ВВС США Грегори Гийо назвал их необдуманными, непрофессиональными и даже провокационными.

«23 сентября 2024 года самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — заявил он.

В Минобороны России отнеслись к инциденту флегматично и буднично, отметив, в свою очередь, что все полеты над нейтральными водами выполняются российскими ВКС в полном соответствии с принятыми международными нормами и уставом ООН.

Ранее эксперт Литовкин объяснил, как истребители F-16 повлияют на ход СВО.