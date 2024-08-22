Суд в России аннулировал договор гражданина Дании с Министерством обороны РФ. Отмечается, что он был единственных датчанином в армии России. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил телеграм-канал Baza.

По словам мужчины, год назад он покинул Европу, чтобы спастись от «неправильных ценностей». Осенью 2023 года его срок пребывания в России подходил к концу, чтобы остаться в стране он заключил контракт с Минобороны. Датчанин подписал документы, не владея русским языком. Он утверждает, что не подозревал о том, что его отправят на линию вооруженного соприкосновения.

На закрытом судебном заседании приняли решение удовлетворить желание военного из Дании, его контракт с министерством признали незаконнным.

На СВО мужчину прессовали и заставляли пить водку. Тем не менее, он все еще хочет жить в России. Экс-военный мечтает открыть картинную галерею.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что российские ПВО ликвидировали 11 снарядов HIMARS и украинский самолет МиГ-29.