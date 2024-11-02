Суд арестовал москвичку за угрозы строителям и выражение ненависти к русским

Суд отправил под арест жительницу Москвы, которая нецензурно выражалась в адрес строителей и бравировала фразами про ненависть к русской национальности. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В одном из ЖК в московской Некрасовке женщина эмоционально высказывалась в адрес русских строителей. Мужчины ставили дверь на этаже, причем в разрешенное время. Москвичка не стеснялась в выражениях, публично проявляя неуважение к русской национальности. Кроме того, она сделала два холостых выстрела в сторону незнакомцев из предмета, похожего на пистолет.

За угрозы 37-летнюю особу отправили под суд по уголовной статье за хулиганство. По решению Кузьминского районного суда столицы, женщина подумает о своем поведении в СИЗО до 2 января 2025 года. Примечательно, что ранее обвиняемая не имела проблем с законом.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина был отправлен к психиатру после дебоша и грабежа в магазине.