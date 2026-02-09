Российский священник назвал «ересью» книгу главы спецназа «Ахмат»

Заместитель председателя Синодального миссионерского отдела (СМО) иеромонах Сергий (Фуфаев) подверг критике идеи, изложенные командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым в его книге. О выступлении священнослужителя написал портал «Миссионерское обозрение».

На семинаре для священнослужителей в Московской духовной академии (МДА), отец Сергий назвал содержащиеся в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» взгляды ересью, искажающую догматы православной веры.

«Данное учение представляет собой смешение идей ислама и христианства, приведшее к радикальному искажению фундаментальных основ православной веры, то есть к ереси», — говорится в публикации.

Основными заблуждениями, по мнению зампреда СМО, являются утверждения о том, что христиане и мусульмане верят в одного и того же Бога и в одного Иисуса Христа.

Еще одна идея, которой подверг критике Фуфаев, заключается в том, что Христос поведет объединенные войска в битве с Антихристом. Священник подчеркнул, что эти концепции не соответствуют православному вероучению, и указал на необходимость четкого разъяснения их несовместимости в ходе миссионерских бесед с верующими.

Ранее Патриарх Кирилл неоднократно призывал христиан беречь чистоту своей веры от смешения с иными религиозными представлениями.

Содержание книги командира «Ахмата», сочетающую элементы военных мемуаров, философских размышлений и религиозных тем, уже привлекало внимание публики. Так, в декабре священник Вячеслав Андреев назвал ее примером исламской пропаганды.