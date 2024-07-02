Российский теннисист Рублев впервые в карьере вылетел на старте Уимблдона

Спортсмен Андрей Рублев проиграл 122-й ракетке мира, аргентинскому теннисисту Франсиско Комесанье. Впервые он вылетел с первого тура «Большого шлема». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Андрей Рублев — шестая ракетка мира, а его соперник из Аргентины лишь 122-ая. Малоизвестный 23-летний спортсмен оказался более ловок, и смог победить россиянина во всех четырех партиях. Встреча завершилась следующим счетом: 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Примечательно, что Франсиско Комесанье ранее не выступал в турнирах Шлема. Этот матч против россиянина был дебютом, и очень успешным. Проигрыш Рублева назвали сенсационным. Для самого теннисиста это стало потрясением. Под конец матча он уже не сдержал эмоций и бурно отыгрался ракеткой по своему колену.

Отметим, что ранее на Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала. Это так и осталось лучшим результатом в карьере, если брать конкретно результаты «Большого шлема».

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