Российский тревел-блогер побывал в Белоруссии, описав местных девушек фразой из трех слов

Путешественник из России посетил Беларусь и назвал местных девушек «главными красавицами Европы». Об этом он рассказал в своём блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист подчеркнул, что белоруски выделяются среди жительниц стран Евросоюза своей стройной фигурой. Они почти не пользуются косметикой и отдают предпочтение лёгким платьям, что придаёт им вид, будто они продолжают жить в Советском Союзе.

Турист объясняет эту моду наличием белорусского производства.

«Вместо того чтобы завозить в страну кучи китайской и турецкой одежды, белорусы просто шьют свои собственные платья, сарафаны, брюки, рубашки и кофты», — отметил россиянин.

Россиянин добавил в заключение, что в Беларуси пожилых женщин часто можно принять за молодых девушек. А молодые пары здесь выглядят очень гармонично и привлекательно.

