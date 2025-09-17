Российский тревел-блогер съездил в Казань и описал ее тремя словами

Тревел-блогер Марк Еремин посетил Казань и охарактеризовал этот популярный российский город словами «обошел Москву и Питер». Свои впечатления и наблюдения он изложил на личной странице на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, ритм жизни в Казани более размеренный, чем в столице, а городские власти проявляют заботу о своих жителях. При этом в городе историческое наследие гармонично сочетается с современными технологиями.

Цены здесь более доступные, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Меню предлагает множество вкусных и разнообразных блюд. Местные жители отличаются вежливостью и открытостью, хотя иногда проявляют традиционность. В отличие от больших городов, здесь нет постоянного напряжения, отметил россиянин.

Еремин отметил, что даже при среднем уровне дохода жизнь в Казани будет на высоком уровне.

