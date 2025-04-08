Стала известна судьба россиянина после нападения в отеле Танзании

По предварительной информации, в отеле Занзибара напали на российского туриста, который оставил месту плохой отзыв. Как пояснили в посольстве, с путешественников все хорошо, он жив и ему оказали необходимую помощь.

Сам мужчина заявлял в личном блоге, что остановился в занзибарском отеле Canary Hotel & Spa на четыре звезды. Качество услуг его не удовлетворило, в связи с чем он поставил низкие оценки в популярных сервисах бронирования и картах. После представители отеля стали угрожать ему и спутнице тюрьмой. В этот момент туристы еще оставались в номере. По словам россиянина, охрана и сотрудники их выгнали силой и отказались возвращать деньги за проживание. После этого мужчину задержали и доставили в полиции, а отзывы заставили стереть.

Ранее сообщалось, что поток российских туристов в Турцию резко снизился.