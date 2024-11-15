Российский турист найден мертвым у бассейна в отеле Пхукета

В гостинице Таиланда нашли мертвым гражданина России. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на иностранный портал The Phuket News.

Тело мужчины нашли у бассейна в отеле, располагающегося в районе Патонг на курорте Пхукет. Бездыханного постояльца с тяжелыми травмами обнаружил 14 ноября охранник во время патрулирования территории.

Выяснилось, что турист приехал из России, ему 37 лет. Последний раз сотрудники видели его отдыхающим в баре на 24 этаже. Предполагают, что мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В истории разбираются тайские правоохранительные органы. Она уже уведомили посольство, где связались с родными погибшего.

Ранее сообщалось, что о деталях гибели российской журналистки Паперной в Ташкенте.