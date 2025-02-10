Российский турист рассказал, как в Кракове молодая полька его «накормила от пуза»

Российский турист посетил Польшу и поделился впечатлениями от посещения столовой в городе Кракове. Он отметил, что его хорошо накормила молодая польская девушка. Своими эмоциями молодой человек поделился на платформе «Дзен» в блоге TrueStory Travel.

В статье описывается интерьер кафе в деревенском стиле. На стенах были изображены цветы и нанесен орнамент, а также висели различные атрибуты, связанные с сельским хозяйством.

Когда официантка узнала, что посетитель приехал из России, она сразу же предложила ему попробовать лучшие местные блюда, которые были приготовлены с учетом русских предпочтений.

«Для русского — русская еда. Вот сейчас попробуешь, как мы готовим ее в Польше, и скажешь, где вкуснее», — процитировал официантку блогер.

Российски путешественник сообщил, что за весь прием пищи он заплатил 80 злотых, что составляет примерно 1900 руб.

Девушка угостила его традиционным польским супом на курином бульоне — росул (rosół) — и варениками (ruski pirogi) с картошкой и творогом. Из напитков она предложила ему местное пиво и компот из лесных ягод.

«Кто-то может сказать, что это дорого за такой обед. Но хочу еще раз обратить внимание — заведение очень красиво украшено, а еда действительно вкусная», — добавил путешественник.

Ранее посетившая столицу Норвегии Осло российская туристка поделилась своими впечатлениями. Она отметила, что местные женщины могут вызывать неловкость своим поведением и небритостью. И что они совершенно не следят за собой.