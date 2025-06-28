Российский турист сравнил словацких девушек с русскими

Путешественник из России, посетив Словакию, выразил свое восхищение местными девушками, отметив их поразительное сходство с российскими красавицами. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор блога подчеркнул, что женщины в этой европейской стране отличаются стройностью, высоким ростом и прекрасными волосами. Черты лица кажутся очень знакомыми, славянскими.

«Смотришь девушке в глаза — и прямо чувствуешь родственную душу. Это вам не то что какие-нибудь немки — пресная физиономия и непонятно, что у нее на уме», — признался он.

Россиянин также заметил, что красота словацких девушек — природная, без искусственных изменений, таких как увеличенные губы, наращенные ресницы или скорректированные скулы. Использование косметики минимально и направлено на подчеркивание естественной красоты, а не на создание нового лица, как отметил блогер.

Помимо этого, путешественник обратил внимание на то, что словачки не прибегают к пластической хирургии и не злоупотребляют татуировками. По этой причине многие из них успешно выходят замуж за граждан Германии, Австрии и Великобритании, где такая естественная красота является большой редкостью, заключил автор.

Ранее сообщалось, что два туриста не смогли вылететь из Лейпцига из-за пьянства.