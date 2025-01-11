Недавние заявления о захваченном солдате украинских вооруженных сил, который снял видео рядом с «Пятерочкой» в Курской области, оказались ложными. Об этом сообщил военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале.

Ранее некоторые СМИ начали публиковать интервью с этим пленным солдатом, который сильно напоминает человека на записи возле супермаркета в Судже.

Военный корреспондент отметил, что во время допроса этот боец рассказал, что его насильно забрали в украинскую армию 11 сентября. Он также сообщил, что после этого проходил двухмесячное обучение. Учитывая эту информацию, Коц заявил, что на момент съемки видео возле «Пятерочки» данный солдат просто не мог находиться там.

Ранее Александр Коц поделился деталями о наступлении украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области.