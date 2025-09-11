Российский военкор призвал не обращать внимания на Пугачеву
Военный корреспондент Александр Коц призвал не обращать внимания на высказывания Аллы Пугачевой, прозвучавшие в интервью проекту «Скажи Гордеевой»*.
По мнению военкора, певица не обладает компетенциями аналитика, не влияет на жизнь других людей и не является моральным ориентиром. Коц также охарактеризовал Пугачеву как старого и больного человека, находящегося «с термальной стадией чувства собственного величия».
«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — заключил Коц, подчеркивая нецелесообразность какой-либо реакции на ее слова.
Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».
* Автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом.