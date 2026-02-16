Российский военный попал в тюрьму за убийство беременной подруги

В Иркутской области завершился громкий судебный процесс над военнослужащим, который за один раз преступил закон сразу по двум тяжким статьям, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Преступления, совершенные летом 2025 года, потрясли местных жителей своей жестокостью и цинизмом.

Все началось с бытовой ссоры: находясь в нетрезвом состоянии, мобилизованный приревновал свою подругу. Женщина была беременна от него. Это не остановило мужчину: в приступе ревности он набросился на нее и задушил.

Но на этом его противоправные действия не закончились. После убийства военнослужащий должен был вернуться в свою часть, однако делать этого не стал. Вместо того, чтобы вернуться на место службы после положенного отпуска, он пропал почти на два месяца. Лишь спустя это время его удалось задержать.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Они внимательно изучили все обстоятельства и единогласно признали мужчину виновным по обоим эпизодам: и в убийстве беременной женщины, и в длительной неявке на службу.

Суд, опираясь на решение присяжных, огласил приговор. За уклонение от военной службы осужденный проведет в тюрьме пять лет. А за убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении беременной, он отправится в колонию строгого режима на 18 лет.

Общий срок наказания составил 23 года лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Теперь убийца обязан выплатить родственникам погибшей женщины крупную сумму — 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина зарезала мужчину в ночь на 14 февраля в пьяной ссоре в Корсакове.