Российский военный рассказал, что украинские боевики избегают прямых столкновений, а также назвал главную опасность в боях под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости .

Боец бригады «Север-V» с позывным «Ламбер» рассказал, что украинцы не участвуют в полноценных боях с российской армией, избегают перестрелок и предпочитают отступать. Зато ВСУ активно использует дроны-камикадзе, чтобы бороться с российской армией. В этом, по словам военного, и кроется основная угроза.

Накануне отряды «Север-V» смогли захватить опорный пункт украинских военных, за счет чего российская армия смогла продвинуться вперед и продолжить успешную работу в этом направлении.