Российский военный Центурион рассказал о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой
Фото: [Медиасток.рф]
Офицер с позывным Центурион в беседе с RT объяснил, как проходит подготовка танкистов перед боями на Южно-Донецком направлении, в том числе и под Новомихайловкой.
Умелые танккисты — жемчужина на Южно-Донецком направлении. Они участвуют во время штурма опорников ВСУ, уничтожают поставленные цели, разминируют местность, и, конечно, прикрывают товарищей из пехоты. На указанном участке без танкистов никуда, так как в районе Новомихайловки зафиксированы большие минные поля.
«Украинские войска хорошо подготовились и перекрыли нам все подходы к населенному пункту... Во главе наступающих сил идет танк с тралом и стрельбой, а уже сзади на технике едут штурмовики», — рассказал он.
Центурион отметил, что уверен в своих людях: «заднюю точно не дадут».
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