Офицер с позывным Центурион в беседе с RT объяснил, как проходит подготовка танкистов перед боями на Южно-Донецком направлении, в том числе и под Новомихайловкой.

Умелые танккисты — жемчужина на Южно-Донецком направлении. Они участвуют во время штурма опорников ВСУ, уничтожают поставленные цели, разминируют местность, и, конечно, прикрывают товарищей из пехоты. На указанном участке без танкистов никуда, так как в районе Новомихайловки зафиксированы большие минные поля.

«Украинские войска хорошо подготовились и перекрыли нам все подходы к населенному пункту... Во главе наступающих сил идет танк с тралом и стрельбой, а уже сзади на технике едут штурмовики», — рассказал он.

Центурион отметил, что уверен в своих людях: «заднюю точно не дадут».

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки рассказали, какие ужасы пережили во время украинской оккупации.