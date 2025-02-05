По словам Павла Иванова, заместителя командира батареи зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» в составе группировки войск «Центр», для российских зенитно-ракетных комплексов не представляет особой сложности поразить американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что если цель оказывается в зоне действия комплекса, то она будет поражена с абсолютной точностью. Время от обнаружения цели до ее поражения составляет от 10 секунд до 40, но не более 60 секунд.

«РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет. Воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км, поражаются до 45 км», — рассказал военнослужащий.

Сотрудник также сообщил, что объекты, нуждающиеся в защите, окружены многоуровневой системой ПВО Вооружённых сил Российской Федерации. В непосредственной близости от них размещены различные зенитно-ракетные комплексы, такие как «Стрела», «Тунгуска», «Панцирь». Далее следуют комплексы «Тор» и «Бук».

Ранее сообщалось, что ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» атаковали позиции ВСУ возле оккупированного украинским режимом города Славянска.